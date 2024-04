Consideró que el ataque a nuestra embajada no lo hace un gobierno que no siente tener el respaldo de otros gobiernos o potencias. Por ello, dijo que las acciones legales que emprenderá México en el ámbito internacional para denunciar este hecho están en curso, sobre todo la denuncia que se interpondrá en la Corte Internacional de Justicia.

–¿A qué están obligados Canadá y Estados Unidos, siendo los socios principales de México?

–A pronunciarse abiertamente. Y si no lo hacen, no hay problema, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar, sería de pusilánimes que, ante un atropello así, nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y otros gobiernos.

Reivindicó la ruta legal y diplomática que seguirá México en su disputa con Ecuador porque nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos: No somos iguales, no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza .

En este caso, consideró injustificable el asalto a la misión diplomática mexicana porque se trata de una violación a nuestra soberanía, al derecho al asilo y a la protección que todas las embajadas en el mundo deben tener. No se puede sentar precedente y tampoco, añadió, puede utilizarse ningún pretexto para violar todas estas normas internacionales, en alusión a las consideraciones ecuatorianas de que Jorge Glas enfrenta procesos legales en su país.

Si no se cumplen las reglas, la Convención de Viena y otros acuerdos, ya no hay derecho diplomático ni respeto a las soberanías de las embajadas, es la ley del más fuerte, es el doble discurso de defender la libertad pero tolerar el autoritarismo, aseveró.