C

omo buena cínica que es, Xóchitl Gálvez llora amargamente e insiste en que la caída libre de su candidatura no es producto de sus notorias carencias, excesos y constantes yerros, sino por obra y gracia de otros , especialmente aquellos que despachan en Palacio Nacional y utilizan una malévola herramienta conocida como la mañanera para destrozarla. Carente de mínima autocrítica, la ex vendedora de gelatinas se lava las manos y asegura: No soy yo, son los de enfrente .

La Jornada (Fabiola Martínez, Lilian Hernández y Néstor Jiménez) informa que Xóchitl Gálvez y los tres cochinitos (Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano) “se reunieron ayer por más de tres horas con los consejeros del INE, a quienes dijeron que compiten en condiciones de inequidad y pidieron ‘cancelar’ las mañaneras del presidente López Obrador. ‘Toca al INE establecer los límites frente a los ataques’ del mandatario, ‘que se haga por lo menos un llamado enérgico’, dijo Gálvez, acorde con asistentes al encuentro privado realizado en las oficinas centrales del instituto, el cual estaba programado para hora y media y al final se prolongó el doble”.

Algo más: “ya frente a la prensa, Gálvez, flanqueada por los dirigentes de los partidos que la postulan, señaló que ha sido agredida desde la mañanera, pese al llamado del INE a que deje de mencionarme. ‘Otro daño terrible que se ha hecho a mi persona fue cuando el Presidente exhibió cuentas de mi empresa, diciendo lo que se había facturado. Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda; no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria; se me quieren atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada. He pagado impuestos, mis contratos que obtuve o que yo llegué a obtener son totalmente lícitos y transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero’. Por otra parte, señaló que sí va a participar en los dos debates restantes, aunque recalcó que ‘el problema está en la bolsa de tiempo’”.