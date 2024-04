Cristina Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 34

Hermosillo, Son., Integrantes de la comunidad yoreme mayo en el sur del estado, bloquearon ayer la entrada del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en protesta por la falta de reconocimiento a sus derechos electorales, al no tomarlos en cuenta para la integración de las regidurías étnicas en al menos cuatro municipios. Héctor Ignacio Rojo Humo, representante del grupo indígena, explicó que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la asamblea del pueblo debió ser considerada para la designación de candidaturas indígenas en los partidos políticos en los ayuntamientos de Navojoa, Etchojoa, Benito Juárez, Álamos y Huatabampo. Aunque no desconocen a los abanderados seleccionados, debido a que sí forman parte de sus comunidades, Rojo Humo puntualizó que no cuentan con la autorización de la asamblea. Por su parte, Nery Ruiz Arvizu, presidente del IEEPC, declaró que la tribu mayo no ha impugnado las determinaciones de los partidos políticos respecto a la definición de candidaturas que corresponden a la nación yoreme y no han procedido legalmente. Hace poco Zara Monrroy, joven activista y artista urbana, denunció la negación del gobierno tradicional de la nación comca’ac al discriminar su preferencia sexual para participar en una elección donde se designaría al regidor étnico.