Un perito de la defensa de Rodolfo N intentó exponer que no hay elementos para configurar el delito de feminicidio en grado de tentativa, porque no hubo intención de quitar la vida ni violencia de género.

Argumentó que el creador de contenido fue detenido inicialmente como sospechoso de lesiones, y la fiscalía mexiquense, sin elementos suficientes , lo modificó por el de feminicidio en grado de tentativa.

Subrayó que el caso ha sido mediático, que la fiscalía falta a la verdad al tipificar el delito de feminicidio en grado de tentativa, y pidió a la juez no dar cabida a elementos no sustentados, a la presión de redes sociales y medios de comunicación y que no se deje influir.

La ampliación de la prórroga del plazo para definir la situación legal del imputado vence a las 16 horas de hoy. Durante la diligencia el Fofo se mostró nervioso, con ansiedad, continuamente se llevó ambas manos a la cabeza y a ratos sollozó.

Afuera del juzgado, al término de la sesión, la víctima expresó en entrevista colectiva que tiene miedo a represalias y teme por su familia, además de no poder mirar a su agresor porque no está preparada para ello y que por los múltiples golpes que recibió permaneció en cama 25 días.