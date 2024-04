Ana Mónica Rodríguez

En el mismo día y casi a la misma hora en que inició en México, el eclipse total solar, fue transmitido el estreno del acústico de la cantante Amy Winehouse, el cual protagonizó en 2006 para el programa irlandés Other Voices.

En la iglesia de Saint James, en la población pesquera de Dingle, con alrededor de 80 asistentes, la intérprete británica brindó en poco más de 20 minutos una selección de temas de su segundo álbum Back to Black, en ese momento se encontraba en la cúspide de su carrera.

Winehouse, vestida de negro y el cabello recogido de manera sofisticada y en la misma tonalidad azabache, estuvo acompañada con una guitarra y un bajo. Exhibió de buen talante su impresionante voz en temas como Tears Dry on Their Own, Love Is a Losing Game, Back to Black, You know I’m No Good, Rehab y Me & Mr Jones, repertorio que si en aquel año cautivó a sus escuchas, ahora a casi 20 años de esa presentación y tras la muerte de la cantante, sigue generando emociones entre sus seguidores.

El estreno que fue anunciado por redes sociales, se transmitió por el canal de YouTube de Winehouse, donde se disfrutó de esa actuación titulada Live on Other Voices 2006: Full Show.