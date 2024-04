Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 7

El director, guionista y productor George Lucas, autor de una de las sagas de cine más relevantes (Star Wars) recibirá la Palma de Oro honorífica el 25 de mayo en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes, según un boletín emitido ayer por los organizadores del encuentro, de cuya edición 77 se revelará este jueves su esperada selección oficial.

“Con la mera mención de su nombre, se ilumina toda una sección del séptimo arte, y se pueden escuchar algunas notas musicales inolvidables (de John Williams). Inseparable de las sagas de Star Wars e Indiana Jones, Lucas siempre ha dado a los éxitos de taquilla una historia ilustre, y al público de todo el mundo un placer sin igual.

“El festival de Cannes siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me sorprendió y me alegró cuando mi primera película, THX-1138, fue seleccionada para ser mostrada en un nuevo programa para directores primerizos llamado la Quincena de Realizadores. Desde entonces, he regresado al encuentro en muchas ocasiones en una variedad de capacidades como escritor, director y productor. Me siento realmente honrado por este reconocimiento especial que significa mucho para mí”, señaló Lucas tras el anuncio.

El debut de George Lucas en la industria estuvo marcado por su estrecha colaboración con Francis Ford Coppola, quien lo ayudó a producir THX 1138 (1971), adaptación de uno de sus cortometrajes experimentales realizados en la Universidad del Sur de California. Desde su primer largometraje, el cineasta “puso en escena los temas que le son queridos: la ciencia ficción para denunciar una sociedad de vigilancia, el uso del amor para luchar contra el destino y el conformismo, así como la inversión de los valores morales para desafiar el papel del bien y el mal.