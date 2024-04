Julio Gutiérrez

Las empresas que quieren llegar a México como resultado de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, no se ven frenadas por los problemas de seguridad que atraviesan algunos estados del país, señala Eduardo García Lecuona, director general de Intercam.

Hoy en día hay cerca de 2 mil empresas de China que tienen interés de arrancar operaciones en el país, mientras que de Corea el número asciende a 300.

Respecto a la situación económica, considera que los mexicanos nos hemos acostumbrado a vivir con los actuales niveles de inflación, mientras el siguiente gobierno deberá ver la forma de obtener más recursos, pues el espacio fiscal, actualmente es limitado.

–¿Cómo luce 2024 en materia económica y bancaria?

–En la parte económica, el tema sigue siendo la inflación y su manejo, hemos llegado a una capacidad de convivencia con algo que nos ponía muy nerviosos, pero ahorita ya no.

“Específicamente en México tenemos un tipo de cambio bajo por muchos factores: las remesas en niveles históricos, el turismo crece, los vuelos están en sus niveles máximos, los exportadores, aunque ingresan menos pesos siguen vendiendo muchísimo, entonces hay mucho flujo de dinero que mantiene fuerte el peso.

“El ruido para este año es político, con las elecciones en México y Estados Unidos hay mucha sensibilidad o ruido en los dos países, pero sólo será eso, en la parte económica no habrá un impacto real.

Hay que poner atención a lo que pasará el siguiente año, las cuentas fiscales de México no estarán tan fáciles como al inicio del sexenio, ya se usaron todos los excedentes de recursos, entonces el próximo secretario de Hacienda tendrá que trabajar más para cuadrar el balance del gobierno.

–¿Qué tanto puede limitar el crecimiento este limitado espacio fiscal?

–La cuenta no la sabe nadie, pero es una realidad que el dinero no es infinito y ya se usaron los recursos de los programas de austeridad y de los ahorros del gobierno; ahora no se sabe de dónde más puede sacar dinero el gobierno, la única solución parece una reforma tributaria; quien sabe si la nueva presidenta tendrá que tomar acciones fiscales para realizar un balance de las cuentas públicas.