En torno a las comentarios positivos que generó Isaac Pitbull Cruz en su reciente pelea con Rolly Romero, los comparativos no han cesado. ¿Perderá poder la figura de Álvarez frente al talento aguerrido del Pitbull? Es una de las tantas preguntas que se han generado alrededor de los dos campeones.

Los títulos son sinónimo de grandeza y el pelirrojo forma parte de ésta. Él sigue siendo el máximo referente de la actualidad en el país , confesó Édgar Sosa, ex campeón mundial. Incluso en la baraja de boxeadores mexicanos, no ve a un pugilista que se le acerque a las condiciones del jalisciense. “Estamos muy lejos de que haya otro campeón como Canelo”, agregó quien llegó a exponer su título minimosca en 11 ocasiones. Eso sí, por su manera de proponer los combates, y no precisamente por su técnica , “el Pitbull, en la medida que siga peleando así, va ir acercándose en populari-dad a Álvarez”.