Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. a12

En la soledad de la línea de tiro, el tiempo se pausa al tirar la flecha. Alejandra Valencia acomoda sus brazos, fija la mirada y en el último segundo antes de lanzar, deja su mente en blanco para guiar el destino de su tiro.

Todo sucede muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos el proyectil llega a la diana donde los arqueros se convierten en héroes o villanos.

La precisión es fundamental en mi deporte, es la diferen-cia entre ganar o no una medalla. La presión es mucha, pero estamos preparados. En los entrenamientos podemos sacar la frustración y llegar a la competencia sin reproches y listos para cualquier resultado , comparte a La Jornada.

Tras la salida de Aída Román y Mariana Avitia de la selección, Valencia se ha convertido en la líder de un equipo en el que todo un país tiene puestas sus esperanzas. Con cuatro ciclos olímpicos en su historia tiene mucho que compartir con Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, aunque asegura que ella, también ha aprendido mucho de sus compañeras

Es la primera vez que me toca ser la mayor, porque siempre fui la chiquita del equipo. Somos un trío que se complementa muy bien y aunque tenemos distintas personalidades, al momento de competir buscamos el mismo objetivo. Tengo mucha confianza en ellas y ellas es mí, tanta que me he trazado el objetivo de ir por tres preseas; la individual, por equipos y mixta , añadió la ganadora de bronce junto con Luis Álvarez en la justa veraniega Tokio 2020; la 70 para la cosecha nacional.

En el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, la diseñadora gráfica incursionó en carreras, natación y ciclismo, y a pesar de tener cierta destreza y habilidades para dichos deportes ninguno de ellos logró despertar de lleno su pasión. No fue sino hasta una ocasión en la que se lesionó andando en bicicleta, cuando el entrenador de tiro con arco utilizó su botiquín médico y ahí notó el interés en sus ojos.