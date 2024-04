“Yo soy Team Ronaldo. En el Mundial le ayudaron y me da miedo que lo hagan ahorita también”, decía vestido con la indumentaria de Rayados. Messi no jugó el partido de ida en Florida, debido a que se recuperaba de una lesión. Aun así quedó en medio de un altercado en los vestidores, donde elementos de ambos equipos, además de directivos e integrantes del staff, intercambiaron agresiones verbales.

▲ Mientras niños y adultos regiomontanos se ilusionaban con la presencia del campeón del mundo, él (derecha) disfrutaba del entrenamiento con su gran amigo y compañero de equipo Luis Suárez, ya en territorio mexicano. Foto Ap y cortesía Luis Mendoza / ABC Noticias

Somos Monterrey, estamos en casa y con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros , remarcó en conferencia de prensa Tano Ortiz, convencido de avanzar a la siguiente ronda al tener la ventaja de 2-1 en el global. No vamos a cambiar, no soy de la idea de conservar un resultado. Vamos a proponer donde nos toca jugar, no esperar a nada. Como ocurrió en la ida, saldremos por el resultado .

Aunque en el cuadro estadunidense la recuperación de Messi es información clasificada, el ex seleccionador nacional Gerardo Martino dio señales de que el jugador de 36 años estará presente en el estadio BBVA tras participar unos minutos el sábado en el duelo ante el Colorado Rapids en la MLS.

Leo ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y ninguno encontró la solución para marcarlo. Es indescifrable lo que hace con la pelota. Cuando los defensas creen que no va a regatear, lo consigue, pero queremos ganar el respeto ante todo. Vamos a tratar de hacer nuestro juego , agrega Ortiz sin darle demasiada importancia a la derrota de Rayados en la Liga (2-1 frente a Cruz Azul), la segunda de manera consecutiva, luego de utilizar a elementos suplentes.