Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 37

Dulce Luna, 50 años, empleada, colonia Barranca Seca:

–¿Conoce a su diputado?

–Sí, sí lo conozco, pero no sé bien cómo se llama, creo que Ernesto Alarcón. La verdad, de política no sé. Nada más se vuelven a relegir. Es la misma cosa, ahora sí que como dicen: es la misma gata, pero revolcada.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Sí, en algún momento. Creo es del PRI.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Yo, que sepa, no. La verdad no sé. En mi calle falta seguridad, pero creo la inseguridad es en todos lados.

Carlos Iván Quiñones Guzmán, 44 años, diseñador gráfico, colonia La Carbonera:

–¿Conoce a su diputado?

–¿Tengo que decir la verdad, no? Pues no, no lo conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, no lo conozco.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, ¡eh! En la calle donde vivo hace falta que pavimenten, faltan señalizaciones de tránsito, hace falta un semáforo porque todos (los automovilistas) pasan volando y hace falta vigilancia. Y eso que la Magdalena Contreras es tranquila, pero sí hay gente robando y haciendo cosas.

Samanta Plascencia, 21 años, estudiante, colonia Ex Hacienda Gavillero:

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, para nada

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Que yo sepa, no. Lo que suelen hacer, lo que es que la regla en la delegación es que hacen limpia, al menos por donde van a pasar los funcionarios, y allá en la Ex Hacienda Gavillero no se ha escuchado que limpien ni nada, porque también se quita el cascajo y a la gente de la calle para que se vea más bonito cuando pase el diputado o la diputada, pero no se ha visto nada por allá.