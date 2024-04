N

o encuentro otra forma de expresar la preocupación ante el negacionismo instalado de manera oficial o bien acompañado de la expresión de que es cierto pero se exagera. Este discurso está instalado y se ha incrementado en los ahora reales tiempos electorales. Unos para magnificar la crisis en materia de seguridad, otros para negarla, naturalizarla. Desde tiempos de Calderón se produjo una modificación central en los medios escritos y ahora se suma en los digitales. En mis ya lejanos años mozos, la prensa tenía una sección llamada policiaca que yo eludía. Desde el gobierno anotado, a partir de 2006 se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico y ese concepto se instaló como nota nacional sin distinción. Al comentar esta transmutación con un amigo opiné que algunos medios se estaban convirtiendo en amarillistas y él me respondió es que la realidad es amarilla . Ese es actualmente el punto, hay una suerte de daltonismo político , está a debate el color de la realidad.

Es más que evidente que la problemática grave no se inventó en el sexenio actual que parecería estar por concluir y digo con seriedad que parecería porque en esta materia la amenaza de continuidad de los abrazos se da casi como un hecho y se naturaliza como parte de la narrativa de que este arroz ya se coció . El negacionismo se ha instalado al punto de que no hay espacio para reconocer que la estrategia aplicada no dio los resultados esperados.

Así planteado, faltan aún semanas electorales de polarización entre la postura oficial satisfecha con sus políticas, la oposición de las no propuestas y la votación del 2 de junio próximo. Sin embargo, para amplios sectores sociales, sus agendas históricas están impactadas por el fenómeno recurrente de la violencia. Para los pueblos indígenas la defensa del territorio, del agua o contra megaproyectos se realiza en contextos de riesgo; los organismos de derechos humanos en el país continúan su labor y también resultan estigmatizados al denunciar el color de la realidad. Incluso las y los actores del proceso electoral la están resintiendo al punto de que se ha definido un protocolo de protección de Guardia Nacional que bien sabemos no en todos los casos de crímenes contra aspirantes estaba operando. Ejercicio por cierto antinatura, si pensamos que se desarrolla un proceso pacífico y ­democrático.