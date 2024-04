Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 14

La producción en granos y oleaginosas caerá este año, pues se producirán unos 38 millones de toneladas, casi 8 por ciento menos respecto del año pasado, señaló el líder de la Central Campesina Independiente (CCI), José Amadeo Hernández Barajas. El panorama para el siguiente sexenio no será fácil en agricultura nacional y se tendrá que reconstruir la política del campo, dijo.

Sostuvo que el campo está en bancarrota, nuestros campos no son verdes, están baldíos, los campesinos no tienen para sembrar, no hay créditos, no hay precio de producción . De acuerdo con el Censo Agropecuario del Inegi 2023, hay una superficie no sembrada de 4 millones 67 mil hectáreas, señaló.

Indicó que los principales problemas para la actividad agrícola son altos costos de insumos y servicios; pérdidas por factores climáticos o biológicos, así como baja de precios o disminución de ventas.

Sobre el programa Fertilizantes para el Bienestar 2024, que entregó inicialmente insumos gratuitos en 12 estados para más de 500 mil productores, dijo que hay datos de que son más de 3.5 millones de pequeños productores en el país.

La autosuficiencia alimentaria que prometió el gobierno federal caerá a 50 por ciento, la más baja de la historia y lejos de 70 por ciento que recomienda la FAO, ya que hay caída en la producción de granos y oleaginosas debido a la sequía, los bajos precios internacionales y la falta de apoyos, lo que provocará otro aumento de 15 por ciento en las importaciones de este año, advirtió por su parte Antonio Medrano integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc).