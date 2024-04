Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 5

Mazatlán, Sin., Al considerar que el debate presidencial estuvo requetebién , el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, expresó su satisfacción porque no se cuestionó la pertinencia de los programas sociales. Una de las cosas que me dio mucho gusto anoche del debate es que ya no se estigmatizan los programas de Bienestar, ya todo mundo ofrece programas de Bienestar, ya no los consideran populismo, ni paternalismo. Me da muchísimo gusto eso, por el bien del pueblo .