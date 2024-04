Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 4

Quito. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel cumplirá 55 años en septiembre y cinco los pasó detenido en dos cárceles de Ecuador: en Quito y Latacunga. Y ahora está en la de mayor seguridad, denominada La Roca, en la ciudad de Guayaquil. En todo ese tiempo se ha deteriorado su salud, ha recibido tratamiento médico regular y –como comentó al autor de esta nota en una entrevista pasada– tomaba a diario 48 pastillas de todo tipo para diversas enfermedades o dolencias.

De ahí que al ingresar a La Roca el pasado sábado requería de esos fármacos, pero no le proveyeron todos los que necesitaba. Ayer se conoció que desde el domingo sufría de una intoxicación intestinal por medicamentos y este lunes fue trasladado al hospital del ejército primero y luego al naval. Otra versión destaca que fue producto de una sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, según el testimonio de uno de sus familiares que guarda la reserva.

Su abogado, Andrés Villegas, denunció los atropellos y violaciones a los derechos humanos a los que ha sido sometido el ex vicepresidente. Reiteramos que su vida corre peligro, como denunciaron el viernes pasado las autoridades de la embajada de México en Quito, de la cual violenta e ilegalmente fue sacado Jorge Glas .

Añadió que ayer acudió a las 13:30 horas a la cárcel La Roca, pero no lo dejaron pasar por los filtros de seguridad. Luego fue atendido por el director de la prisión, quien le comentó que, en la mañana, tras el conteo habitual de los internos, no apareció Glas. Al ingresar a su celda fue encontrado desmayado.

“Nunca comunicaron a nadie. No se me dieron más detalles. Posteriormente, el director de la cárcel me informó que luego del mediodía ‘había sido trasladado al hospital militar’”.