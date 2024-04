Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 3

Caracas y La Paz., El presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticó ayer a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, por el asalto a la embajada de México en ese país, la noche del viernes pasado, y aseguró que dicha acción se ejecutó en coordinación con Estados Unidos.

Noboa no va ni para el baño a hacer sus necesidades sin pedir permiso a la embajada de Estados Unidos en Ecuador, así que todo lo que hizo lo hizo en coordinación y con la venia del gobierno de Estados Unidos, no te quede duda , indicó el mandatario durante su programa semanal Con Maduro más, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro destacó que antes de la violenta irrupción, “la comandante del Comando Sur (Laura J. Richardson) pasó primero por Ecuador y luego a Argentina.

Esta es la barbarie de la derecha extremista que está llegando al gobierno en algunos países de América Latina, son posiciones neonazis, neofascistas, ¡lo son! , dijo. También acusó a Noboa de apoyar a sectores de la derecha extremista en Venezuela.

Solidaridad de Castillo

El encarcelado ex presidente peruano Pedro Castillo publicó en X: “Expreso mi solidaridad con el hermano país de México. El ataque sufrido en su embajada por parte del gobierno de Ecuador es condenable, ya que viola el derecho internacional al intentar secuestrar al Sr. Jorge Glas, con quien me identifico, pues he experimentado en carne propia este tipo de injusticias.