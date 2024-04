▲ El presidente ecuatoriano Daniel Noboa (en la imagen) no dimensionó las repercusiones de esta situación para su pueblo, señaló López Obrador. Foto Ap

Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 2

Mazatlán, Sin., Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo, perdón, a Ecuador, no quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo noble, hermano , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al condenar la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México en Quito.

En su conferencia, de inmediato justificó su error al referirse a Bolivia, al señalar que la víspera sostuvo una amplia y fraternal conversación telefónica con el presidente Luis Arce, quien le refrendó su solidaridad ante este episodio. También reconoció la postura asumida por el ex mandatario Evo Morales (a quien, en un hecho similar, México logró sacar de Bolivia para traerlo al país en los albores del sexenio).

Agradeció el respaldo de buena parte de la comunidad internacional de Europa y América Latina, así como de organismos multilaterales, con mención específica de Nicaragua, que también rompió relaciones con Ecuador a raíz de este incidente diplomático.

López Obrador definió el asalto a la embajada como una violación flagrante de la soberanía mexicana, del derecho al asilo político y de las leyes internacionales que regulan las relaciones diplomáticas. Quienes tomaron esa decisión no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados, porque siempre hay zalameros que meten sus narices .

Afirmó que detrás de la determinación del uso de las fuerzas de seguridad está la confrontación interna, y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador.