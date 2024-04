El presidente Daniel Noboa es un cipayo de los intereses norteamericanos en la región. Ni el imperialismo ni las oligarquías nacionales respetan la democracia liberal ni el derecho internacional cuando no conviene a sus intereses. Son una amenaza permanente para la paz y la justicia.

Lo hacemos porque tenemos memoria y no olvidamos que en una acción similar, la dictadura uruguaya se apoderó de Elena Quinteros en el predio de la embajada de Venezuela para llevarla al tormento, la muerte y la desaparición hasta el día de hoy. Tampoco olvidamos que este accionar del gobierno ecuatoriano ha tenido un antecedente trágico con la entrega del periodista Julian Assange, asilado por entonces en su embajada, para entregarlo a sus captores.

Inútil y necio buscar, en otro lado, el asombro casual de la explicación a la invasión a nuestra embajada en Ecuador y el sometimiento de su personal y la extracción de su protegido ex presidente Jorge Glas, sin la tutoría de Estados Unidos, que pasa de la sutil asesoría y financiamiento golpista con la pretensión de cercar Latinoamérica y el Caribe. Sin esto no se atrevería, quesque su presidente enano, Daniel Noboa, a tal afrenta al principal objetivo, el liderazgo México, oh, al tiempo impone, a su adefesio, Javier Milei, una base militar en la Patagonia y a supervisar, léase cerrar, una planta espacial china en la provincia de Neuquén. Está la ultraderecha internacional de la mano del imperialismo yanqui y el amago de regreso de Trump. Sin regateo, cerrar filas con AMLO y Sheinbaum, afuera, sin duda, es rascarle los tanates al tigre asiático y banda. ¿Tragará polvo la bestia?, apuesta.

Ismael Cano M.

Bienvenido, cuerpo diplomático mexicano

Bien que Claudia Sheinbaum haya abierto el debate dando la bienvenida a los representantes del cuerpo diplomático de México en Ecuador y felicitándolo por su valentía. Grave la propuesta de Xóchitl de usar el erario público para financiar corporaciones privadas para la salud y educación. En Estados Unidos se tiene la amarga experiencia de esas escuelas que recibieron dinero público, llamadas Charters, y que devastaron su sistema educativo afectando a docentes y familias. Patético que la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, se quiera presentar como apartidista e incluso proponga que los funcionarios que nombraría desde el poder no deben nunca haber militado en algún partido. Malo el odio, el ataque personal a los hijos y la descalificación absoluta de todo lo que se ha hecho. Muy reveladora la imagen final que muestra a Xóchitl mostrando el escudo nacional boca abajo, lo que harían el PRI-PAN-PRD y su candidata Xóchitl de regresar al poder que ya ejercieron durante décadas sería: poner al país de cabeza.

Pablo Moctezuma Barragán

Descuentos

Todos hemos visto la cantidad de ofertas y descuentos que se ofrecen por muy diferentes medios, que van de 50 a 70 por ciento, en la red los hay hasta de 90 por ciento. Esto revela el nivel de ganancia de las empresas y/o la mentira de la oferta.

Marco Buenrostro