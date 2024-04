E

l ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hosein Amir-Abdollahian, acusó a Estados Unidos de haber aprobado el bombardeo israelí contra su consulado en Damasco, en el que fueron asesinadas 16 personas, incluidos dos militares de alto rango. Para el canciller, el hecho de que Washington se opusiera a una resolución en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que condenaba el ataque es un indicio de que la Casa Blanca le dio luz verde a su aliado Benjamin Netanyahu para llevarlo adelante. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, aseguró que el ejército estadunidense no participó en la masacre del 1º de abril, pero no negó que su gobierno tuviera conocimiento previo de que éste se llevaría a cabo.

Sean o no ciertas las aseveraciones de Teherán, el silencio de Washington en torno a éste y otros crímenes perpetrados por Israel, el continuo envío de armas a Tel Aviv y el uso de su poder de veto en Naciones Unidas para mantener impune al régimen sionista muestran que la superpotencia antepone sus intereses geopolíticos a la legalidad internacional, y en particular a la inviolabilidad de las sedes y el personal diplomáticos consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que a la letra dice: Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión .

El asalto contra la embajada de México en Ecuador, ocurrida sólo cuatro días después de la brutal agresión en Medio Oriente, es una alarmante señal de que la violencia contra sedes diplomáticas podría ser una nueva tendencia mundial. En este sentido, es insoslayable remarcar que la integridad de embajadas y consulados no se atropelló ni siquiera durante las dos guerras mundiales del siglo XX, bajo dictaduras militares como las de Augusto Pinochet y Rafael Videla, o en fascismos como el de Franco.