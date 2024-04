Lorenzo Torres Izaguirre, habitante del ejido Micos, quien junto con más de unas 30 personas protestaron ayer frente a la sede de la presidencia municipal por la falta de agua en sus comunidades, ubicadas en la zona norte, dio su testimonio: No tenemos agua, la sacamos de pequeñas pocitas que quedan en el río (Valles) para llevarla hasta nuestras casas; quien tiene dinero paga 50 pesos y los que no, tenemos que caminar grandes tramos con cubetas a lo largo de la sierra .

Señaló que se suspendió el reparto de agua en pipas para las empresas constructoras, lavados de autos, lavanderías y todos aquellos negocios que utilizan el líquido y no son prioritarios para la ciudadanía. El ingenio azucarero Plan de Ayala interrumpió la molienda por la misma situación.

Son familias que se abastecen del sistema hidráulico Micos-Zocohuite y extraen el líquido directamente del río, el cual actualmente registra una escala crítica a causa de factores como la prolongada sequía, las altas temperaturas y la gran cantidad de agua que se destina al riego agrícola.

No llueve desde 2023

La crisis hídrica que azota a la Huasteca potosina lleva casi un mes, el volumen del líquido que se deriva a través de canales ha sido insuficiente para el suministro de los lugareños.

El problema se agudizó luego de que el pasado jueves la escala del cauce registró cero centímetros.

“Queremos que se paren los riegos agrícolas para que haya agua, no ha llovido desde el año pasado y la sequía sigue, junto a las altas temperaturas de más de 40 grados centígrados; ahorita ya no entra agua para hacer el bombeo, no sabemos que vamos hacer para abastecernos", alertaron Evagelina Arellano Medrano, Margarita Briones y Teodora Padrón, amas de casa del ejido El Veladero.

Vigilan interrupción total del riego agrícola

Los vecinos afectados fueron atendidos por el director de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas, Alfredo Hervert, quien indicó que la Conagua, junto con la DAPA y la policía municipal realizan operativos de vigilancia para constatar que se cumpla con la interrupción total del riego agrícola.

Además, se les dijo a los quejosos que se integrará otro grupo de inspección con personal del ayuntamiento de Ciudad Valles para acudir a los pueblos y sumarse a la vigilancia y en conjunto con los lugareños implementar acciones de abastecimiento emergentes, hasta en tanto el caudal del río se recupere.