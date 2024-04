Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. a10

En Nudus una habitación de interrogatorio es la metáfora de un espacio en blanco, onírico y perturbador donde el tiempo, el cosmos y los fenómenos cuánticos son parte de éste.

Se trata del limbo en el que permanece una de las 6 mil millones de personas afectadas por un gran hackeo en el que los datos se hicieron públicos y la ciberseguridad se vulneró gracias a la inteligencia artificial y la tecnología cuántica.

Ésta es la premisa de Nudus, cinta mexicana de terror sicológico de Gibrán Bazán (Los rollos perdidos, El Buquinista/ Arritmia) que se estrenará el 11 de abril en salas comerciales y en la que toda la información de su protagonista, sus búsquedas en línea, sus llamadas, sus mensajes de WhatsApp, audios, videos y geolocalizaciones quedan a merced de sus captores.

Todo lo que hoy publicas será utilizado en tu contra en un mundo donde la privacidad siempre ha sido una ilusión , avisa este filme en el que el histrionismo es el que dicta las emociones del espectador.

Nudus muestra la pesadilla de Laura Cohen (Carla Hernández), quien despierta de un coma en un misterioso lugar y tras lo cual es interrogada acerca de su pasado por Franz (Álex Crusa), hombre inquisitivo acompañado de una enigmática mujer asiática (Sayaka Yokoyama). El guion plantea una reflexión acerca de la influencia de la tecnología y las redes sociales en nuestra privacidad y cómo éstas vulneran nuestra intimidad.

“Estamos en la época de las apariencias. Vemos a Laura, quien antes atacaba a una empresa de transgénicos y luego, al año, la estaba alabando. Vemos cómo daba opiniones contra la pornografía, pero en sus búsquedas había puras páginas porno. Nudus muestra esa doble moral y que el discurso interior es lo importante.

Su casting fue esencial, porque el director deseaba que regresaran los valores de la actuación. Estoy peleado con el tipo de actuación que muchos hacen en México infectados del virus telenovela .

Explica: “se trata de una especie de entonaciones fársicas con apoyo en cejas y ojos; en una expresión corporal mediocre y que sólo está hecha para ilustrar clichés. El virus de telenovela permea en series y cine. Me han tocado castings en los que a los actores se les pide que actúen como en una telenovela. Me ha tocado incluso ver a los que les dicen ‘primeros actores’ que no se han dado cuenta de que pertenecen a un ecosistema de actuación mediocre ilustrando clichés”.

Para Nudus, Bazán quería una actriz que no fuera de telenovela. “Hice un casting con unas 50, pero al final encontré a Carla Hernández, y lo más irónico es que viene de la televisión. Tuvo un retiro personal y regresó con otro chip. En la cinta, considero, fue un fenómeno”.

Hay que decir que “el virus siempre está presente, listo para infectar por el ecosistema de actores que viven ahí: hacen 80 escenas al día, se alaban y premian entre sí… Encontrar buenos actores en México es difícil no porque no haya, sino porque están infectados con ese mal y no lo saben”.

Guerra contra los PAC

En la productora Marsash Cinema, asegura el cineasta, “deseamos no encontrar actores infectados y hacerle la guerra al PAC (producto audiovisual comercial), que es algo que imita al cine, como No manches Frida 1, No manches Frida 2, las cintas mexicanas en las que participan actores como Omar Chaparro o Eugenio Derbez... que no es cine”.