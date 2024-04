–Pinta de bien a muy bien. La economía está demostrando que está en un momento muy positivo, con un entorno tanto local como internacional favorable, donde obviamente el tema del nearshoring sigue siendo un impulsor. Hay un ambiente de expectativa de tasas a la baja, no como se esperaba, pero sigue siendo un ambiente de inflación controlada y de tasas a la baja. Claramente está el tema electoral en medio, pero no vemos que eso tenga consecuencias para este año.

En entrevista antes de la 87 Convención Bancaria a realizarse 18 y 19 de abril en Acapulco, Guerrero, señala que los comicios de este año no son un tema de preocupación, aunque habrá que ver cómo responden los mercados a los resultados.

–Está por concluir la actual administración ¿Qué opina sobre la gestión de López Obrador y qué quedó por hacer?

–No me gusta entrar en temas políticos, pero a nivel macroeconómico estamos tranquilos, en un entorno que nos permite cumplir con nuestra función en la banca. En el sentido de lo que presenta el entorno económico, 2024 se ve muy bien. Del 2025 no me atrevo a decir cómo será; dependerá mucho del resultado electoral, de cómo los mercados lo tomen, de cómo lo tome la inversión extranjera.

“Hemos insistido mucho, y es algo en lo cual tenemos que seguir trabajando con el actual gobierno y el siguiente: el estado de derecho. Eso es lo que permite hacer banca de forma responsable y propositiva; no digo que sea un pendiente, porque al final del día se ha trabajado al respecto.

–Entonces, independientemente de quién gane la contienda, ¿qué conviene dejar y qué conviene cambiar en materia económica?

–Lo que hay que mantener es la social y económica y el estado de derecho; eso es lo que permite hacer negocio y cumplir con la función de motor de crecimiento que tenemos en la banca.

–La inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones de empresarios y bancos. ¿Qué tanto afecta la actividad cotidiana y la visión de las empresas?

–Siempre afecta. En el país más seguro del mundo es más fácil que la gente esté tranquila, que consuma, que la gente crezca o genere empleos, y en el otro extremo, si estás en un país inseguro, es mucho más complejo.