Desde hace días lo vengo planeando, pero no encontraba la forma de decirle lo que siento, hoy sentí que el eclipse era una buena razón, y se lo pedí con unas flores , contó Nambo, quien llegó a la observación del evento ataviado en un traje sastre y corbata, a pesar de que la temperatura en la ciudad llegaba a los 29 grados.

▲ Aspecto de las Islas en Ciudad Universitaria ayer. Foto Pablo Ramos

No fueron a la escuela, me los traje de pinta, quiero que vivan una experiencia distinta, a lo mejor en clases no la iban a vivir como lo están haciendo aquí, en comunidad. Estoy seguro que cuando el eclipse llegue a su punto máximo, vivirán una energía muy especial , contó Iván.

Muy cerca de donde estaba la familia de Iván, se encontraba un grupo de niños que jugaba con un trozo de rama y un agujero en la tierra, mientras esperaban que comenzara el eclipse. Entre ellos estaba Danae Marilu, de casi 12 años, quien contó: me entusiasma ver el eclipse, porque es el primero que haré con lentes protectores, el anterior (el de octubre de 2023), lo ví reflejado en agua .

En la Ciudad de México el eclipse comenzó a ser perceptible a las 10:55 horas, y alcanzó la cobertura máxima de 74.71 por ciento de oscurecimiento a las 12:14 horas. Cuando los organizadores lo anunciaron al público hubo aplausos y un goya. También una brisa tenue que comenzó a mecer los árboles, como si la tarde se hubiera adelantado.

“¡Qué belleza!, ¡Es precioso! decían las personas después de pasar por el tendedero de filtros, que se improvisó en la explanada principal de CU.

Vladimir Anton Ávila Reese, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el eclipse es un momento que nos abstrae, nos saca de la realidad cotidiana y nos muestra que somos parte de un orden cósmico, aquí vemos cómo la Luna se mueve tapando al Sol .

El especialista recordó que los eclipses solares ocurren dos veces al año, pero la mayoría en los océanos, llegan a los continentes con menos frecuencia, y para que sean totales, como ocurre ahora en el norte de México, son menos frecuentes .

Señaló que tras este eclipse, sólo queda esperar el siguiente, que en territorio mexicano ocurrirá el 30 de marzo de 2052, mientras que a nivel planetario el próximo tendrá lugar el 2 de agosto de 2026 y se podrá observar en Europa.