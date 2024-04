Sentí el frío como si fuera más tarde, como que ya se acercaba la hora de dormir, fresquecito; bajó mucho la temperatura, hasta sueño me dio, y como que ya teníamos que cenar. El oleaje cambió, su sonido se hizo más intenso, golpeaba más con la arena; ahora sí que a flor de piel, los sentimientos , cuenta tras el paso de la totalidad del fenómeno.

Los testimonios son parecidos, pero las mujeres ciegas añaden otro elemento: picazón y ardor en los ojos, a pesar de que no los levanté nunca , algo que dicen sólo habían sentido cuando se corta cebolla.

Cuando oscureció, sentí que algo me iba presionando los ojos, me ardieron y me dolió un poco la cabeza; aunque no volteé nunca hacia arriba, sentí como un leve ardor. Al mar lo percibí más acelerado, y la brisa del mar heladita , relató una de ellas.

En el sur del puerto, en la Plaza de las Ciudades Hermanas, el malecón fue una serie infinita de estampas en las cuales el entresijo de emociones llegadas de las alturas fue modulado por las notas de música clásica de la Camerata Mazatlán, que antes del fenómeno estuvo en el escenario y luego, para no distraer a los miles presentes, dejó de tocar mientras la totalidad mostraba las constelaciones.

Cuando el Sol volvió esplendoroso entre los cirros que barrían el cielo, la música se abrió paso de nuevo, aunque ahora a través de la fiesta atronadora de la tambora con las notas de El sinaloense.