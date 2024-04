Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 9 de abril de 2024, p. 32

Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) adjudicó de manera directa la compra de papelería y dulcería, el diputado local Jorge Gaviño, ex director del Metro, aseguró que no está justificada la aplicación de procedimientos de adjudicación directa para la compra de ese tipo de suministros, los cuales pueden adquirirse vía licitación pública.

En entrevista, explicó que la adjudicación directa se utiliza, por ejemplo, para la adquisición de suministros específicos de una marca o cuando existen patentes de por medio. En una revisión hecha a los contratos del IECM se detectó que la Dirección de Adquisiciones compró bolsas de plástico, ligas, enmicadoras, libros florete, teléfonos celulares y hasta rentó sillas y mesas por medio de esta vía.