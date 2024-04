No obstante, habitantes de la zona anunciaron que este martes, a las 11 de mañana, bloquearán las avenidas Insurgentes y Xola en demanda de un informe pormenorizado sobre la calidad del agua que se distribuye en la alcaldía.

A partir de los análisis que ha realizado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), también se determinó que no hay presencia de gasolina en el líquido, por lo que no hay riesgo de explosión, informó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Niega acción contra Döring

Por otra parte, Batres descartó que su gobierno busque interponer una denuncia penal en contra del coordinador de campaña de la oposición, Federico Döring: “No es real, no es cierto, (…). Es más, el gobierno como tal no podría hacerlo, jurídicamente hablando; entonces, no hay tal, más bien hay una reacción tardía ahí de alguna persona”.

“Lo que sí quiero subrayar también es que nunca vamos a guardar silencio frente a la mentira, frente a la calumnia. Si tenemos que aclarar, lo vamos a aclarar, sería indigno guardar silencio frente a una falsedad; entonces, siempre que haya una fake news haremos la aclaración correspondiente”, aseveró Batres al referirse a la impugnación que presentó contra las medidas cautelares que le impuso el Instituto Electoral de la Ciudad de México.