–En alguna ocasión hubo una reunión con ella, cuando anunció su campaña. Vino a dar sus propuestas y dicen que ha venido otras veces, pero no he tenido oportunidad de verla.

–Se apellida Ávila, pero no recuerdo ahorita cuál es su nombre. Martha Ávila me parece que se llama y es la representante de Morena.

–A nivel diputación no lo conozco, pero conozco al senador de aquí, es este señor (Gabriel) García; ahorita no me acuerdo de su nombre pero él se denomina senador de barrio .

¿Conoce a su diputado?

–No, no lo conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, tampoco.

Carlos Ayala Ruiz, 72 años, jubilado, colonia Lomas de San Lorenzo:

–¿Conoce a su diputado?

–No lo conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Nunca se aparecen los cabrones. No, no vienen. La que sí ha venido es Clara Brugada, pero los diputados no. Pa’ qué le digo que sí, si no. No han venido.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Realmente, realmente aquí no han hecho ni madres, no han hecho nada. La que sí me ha sorprendido mucho, aunque sea de Morena, es Clara Brugada, que es realmente la única que sabemos que ha hecho algo. Los diputados, ni madres, no han hecho nada.

Margarita Calderón, 58 años, comerciante de jarciería, colonia San Lorenzo Tezonco:

–¿Conoce a su diputado?

–Pues la verdad, no. Andamos puro trabajando; nos dedicamos nada más a trabajar, si no, no comemos.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No. La verdad, no.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Híjole, la verdad, pues como entro desde la mañana, salgo ya muy tarde y nada más descanso el domingo. No, nunca he andado, ora sí que en esas vueltas o enterándose uno de si hacen algo.

Gilberto Castro Flores, 30 años, estudiante, colonia Xalpa:

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, tampoco.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–En la alcaldía sí; por ejemplo, han hecho los caminos seguros. Mi colonia antes estaba muy abandonada y ahora ha mejorado mucho, y ya con el Cablebús mejoró mucho más.