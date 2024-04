E

l último libro del presidente López Obrador, editado hace un par de meses por Planeta, con el lacónico título de ¡Gracias! hasta ahora, que voy a la mitad he localizado tres alusiones a campañas de sus opositores encaminadas a causar temor en las clases medias y en las menos susceptibles clases altas, con amenazas imaginarias de desgracias y desastres sociales para el caso de que se saliera con la suya y llegara a gobernar a México.

Y llegó en 2018, a pesar de las campañas, puesto que, como es evidente el efecto buscado, no fue suficiente ni lo está siendo ahora; se trata de atemorizar a los ciudadanos no muy informados con el petate del muerto del comunismo , al que dicen que vamos o al menos del misterioso socialismo que nadie define bien, pero del que esas campañas hablan como un futuro terrible que nos llevará a una tiranía y, lo peor para los asustadizos, a perder libertades, bienes, negocios, herencias y hasta el modito de andar. Las campañas, costosas, bien orquestadas, tienen su efecto en algunos timoratos, pero afortunadamente no son creídas por la mayoría del pueblo, dentro del que están amplias capas de la clase media; los más avispados y convencidos de las buenas intenciones primero y de las acertadas decisiones y políticas que después han dado buenos resultados y han sorteado obstáculos imprevistos como el covid, la invasión de Ucrania, recesiones en países poderosos, huracanes y otros desastres.

Por mi parte, he sido testigo de esa paranoia de algunos. Cuando se reconoció el triunfo de Morena y Andres Manuel López Obrador en 2018, unos amigos, hermanos entre ellos y antiguos clientes de mi despacho, me invitaron a desayunar a un restaurante al que solíamos ir de vez en cuando, para hablar de sus litigios y contratos sobre los que les daba consejo y asesoría profesional.

Esa vez los vi nerviosos, me llevaron a una mesa apartada y antes del primer sorbo de café, ya estaban diciéndome en voz baja el motivo de la reunión. Ambos tenían casas muy grandes con varias salas y recámaras, jardín y cochera; les había ido bien en sus negocios, también eran dueños de automóviles lujosos. Su pregunta era cómo podría yo ayudarles a evitar que el nuevo gobierno enviara a vivir con ellos a vagos o menesterosos y cómo podrían salvar sus edificios de departamentos en renta o en venta en condominio.