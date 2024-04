Fue uno de los promotores, a principios de siglo, de la Ley de Bioseguridad, conocida en esos años como ley Monsanto. El papel de Villalobos históricamente ha sido defender los intereses de las trasnacionales semilleras y agrotóxicos, no ha sido sólo en esta gestión, ha estado en la secretaría en diferentes funciones en otras administraciones actuando en defensa de estos intereses , dijo Silvia Ribeiro del Grupo ETC.

Agregó que en los decretos presidenciales sobre glifosato establecen la transición, pero no hay una política clara y contundente de toda la Secretaría de Agricultura, de realmente decir que hay que terminarlo ya, en ese sentido ha habido una falla. Desde 2020 Villalobos dijo que no se podría terminar con las importaciones de maíz y de glifosato, porque en ambas había mucha dependencia. No se hizo nada para detenerla, es una trampa con respecto a engañar a la población en un tema de salud pública muy importante .

Hay una constante disputa, desde el incio del sexenio , y el conflicto por el tema no ha sido sólo con Suárez, sino que Víctor Toledo en 2020, como titular de la Semarnat, señaló los intereses con los que Villalobos estaba ligado, recordó Tania Montserrat Téllez de Semillas de Vida.