Fabiola Martínez, Alma Muñoz, Néstor Jiménez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 11

Frente a la violencia contra las mujeres, tema colocado en el cierre del primer debate presidencial, las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez discutieron sobre los resultados en el combate al problema de los feminicidios en el país y, de paso, sobre los alcances de los programas sociales.

La abanderada de la coalición integrada por Morena, PT y Verde sostuvo que en este sexenio los índices de este delito han bajado más de 40 por ciento a nivel nacional, y citó políticas públicas de cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, las cuales prometió aplicar en todo el país.

En tanto, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD señaló que la ex funcionaria está presumiendo cifras falsas, pues es en la capital donde más mujeres desaparecen, subió la violencia intrafamiliar y hay más violaciones .

En el raro formato del debate, donde hay un tiempo acotado para la discusión directa y al final se hizo un tutifruti de temas, Sheinbaum alcanzó a responder en unos cuantos segundos: bajaron los feminicidios en 30 por ciento, ahí están los datos .

Gálvez replicó: Y primer lugar en desapariciones. Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta los homicidios, y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales: cómo 36 por ciento de las actas de nacimiento (sic) tienen una clasificación donde no se identifica la (causa de) muerte. Por eso ba-jan. Falso .

Y al derivar el debate hacia el asunto de personas vulnerables, la ex jefa de gobierno puso sobre la mesa los programas sociales, considerados en su propuesta como derechos, así como la recuperación de lo perdido, como las pensiones para trabajadores de la denominada ley 97 y de 2007 “que defiende la candidata del Prian”.

Alargó la lista con la recuperación salarial de los maestros, entre otros.

El moderador le preguntó si alcanza el presupuesto para todo ese plan.

Por supuesto , atajó Claudia, al tiempo de hilar varias propuestas permanentes, “no temporales, como lo ha señalado la candidata del Prian”, añadió.

Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales , dijo con ironía.

Gálvez reviró no sólo con su reiterado mensaje de campaña en el sentido de que sí está de acuerdo con los programas sociales y que incluso le vamos a poner más , como dar la pensión para adultos mayores desde los 60 años, sino que con esa cuña atacó con la alusión al Presidente de la República.