▲ El ex vicemandatario de Ecuador, al entrar a una sala de la Suprema Corte, en Quito, el 23 de mayo de 2018. Foto Ap

Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 5

Contra el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas hay un ensañamiento sin precedentes por parte del sistema de justicia y en particular del presidente Daniel Noboa, sostiene su abogada, Sonia Vera. Es, asegura, el caso más grave, emblemático y evidente de persecución judicial y política que yo conozca ; pero, sobre todo, es un asunto sobre el cual pende una amenaza de muerte real que no debe ser soslayada .

Ante este riesgo, la jurista reconoce que la línea de acción anunciada por la canciller mexicana, Alicia Bárcena, de demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la inmunidad diplomática y la inviolabilidad territorial de México en la sede allanada, tiene mucho futuro y nos da la única esperanza de poder garantizar la vida y la integridad de Jorge Glas .

Afirma: México está demostrando su brazo fuerte en la diplomacia internacional .

Por descripciones de testigos se sabe que Glas estaba en una habitación en el momento del allanamiento y que fue golpeado. Hasta este momento no ha tenido acceso a su defensa.

Su hijo me ha dicho que teme por su vida. Y, a decir verdad, yo también , afirma la defensora, quien explica que, al contrario de lo que se afirma en las sucesivas –y contradictorias– declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld, Glas no es prófugo ni está en riesgo de fuga.

Más de 70 amenazas

En entrevista con La Jornada, la jurista desgrana las irregularidades de los sucesivos procesos penales levantados contra Glas.

–Entre otras explicaciones, el gobierno de Noboa alega riesgo inminente de fuga de Glas para justificar la invasión militar a la embajada.

–Lo que no dicen es que Jorge se entregó dos veces a la justicia de Ecuador. Primero, cuando iba a ser el inicio de su primer juicio. Salió libre por una medida cautelar. Al mes se la rechazaron y se volvió a entregar. Y así pasó cinco años en la cárcel. Beneficiado con otra medida se hizo evidente que el gobierno tenía la firme decisión de volver a encarcelarlo. Con un riesgo añadido. El ha recibido más de 70 amenazas de muerte.