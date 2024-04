Estoy orgulloso de la política exterior de México , expresó el funcionario, quien apareció en videos que han sido difundidos ampliamente en los que se le ve siendo agredido por policías ecuatorianos al momento del allanamiento de la sede diplomática mexicana, mientras él intentaba impedir que se llevaran al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien México había concedido asilo político.

Narró que en todo momento estuvo con él la también funcionaria diplomática mexicana Eva Martha Balbuena Reyes. La gente no conoce su nombre. Eso sucede con mucha frecuencia en las labores que realizamos en el Servicio Exterior Mexicano , añadió.