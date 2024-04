Arturo Sánchez Jiménez y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 3

La embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, regresó ayer a México con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido .

Serur, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y viuda del destacado intelectual ecuatoriano y mexicano Bolívar Echeverría, afirmó en una conferencia de prensa que el pueblo ecuatoriano es noble, que ve a México como la patria grande y que no se merece al gobierno de Daniel Noboa.

En la administración de Noboa creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen. Pero como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: no somos iguales , expresó la diplomática a su arribo al aeropuerto de la capital acompañada por el resto del personal de la embajada y sus familias, así como por la canciller Alicia Bárcena, quien les dio la bienvenida al país.

El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual de Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece al gobierno que tiene actualmente , indicó Serur, nombrada embajadora en Ecuador en 2019 y declarada persona non grata por la administración de Noboa la semana pasada.