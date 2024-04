M

ás encendido no podía llegar el partido del miércoles entre Monterrey y el Inter Miami, de Lionel Messi, decisivo para avanzar a semifinales de la Concachampions. Rayados ganó la ida 2-1 y los de la Florida armaron un bochornoso lío, insultaron a los árbitros y cruzaron duras palabras con directivos regios; evidenciaron que Gerardo Tata Martino y Leo, ex astro del Barcelona, no saben perder. Debido a una dolencia muscular Messi no jugó la ida, pero todo indica que estará en la vuelta con lo mejor de su repertorio y, de paso, decidido a salvar el negocio que significa guiar a las Garzas a la final.

Los Rayados tienen una oportunidad de oro para lavarse la cara tras el desastre de la edición anterior del torneo Leagues Cup, quieren redondear la hazaña, incluso desdeñaron el partido de la fecha 14 de la Liga Mx al enviar un plantel de suplentes (¡les costó el liderato!), sacrificio que demuestran que la atención total está puesta en esta visita. Messi, aun en el ocaso y aquejado por lesiones, es un fenómeno. Los boletos volaron en un par de horas. Todo Monterrey espera al argentino. Si no viene habrá gran decepción. En el juego de ida, en Miami, debieron bajar el precio de las entradas cuando se supo que no participaría.

Monterrey, el equipo más caro de la Liga Mx de acuerdo con el portal Transfermarket, con una plantilla valuada en 88 millones de euros, entabló negociaciones con Grupo Pachuca para sumar al marroquí Oussama Idrissi. Pese a esa riqueza y derroche, no gana la Liga desde el Apertura 2019 y la Concachampions desde 2020... En la Leagues Cup se la pasó quejándose por situaciones de logística. Ahora también ya protestó ante Concacaf por lo ocurrido en zona de vestidores ... ¡Basta de llantos! A Rayados le urge dar una alegría a su público. También el miércoles los Tuzos reciben al Herediano. Antes, el martes, Tigres al Columbus Crew y América al New England.

La relación entre Miguel Piojo Herrera y los jugadores de Tijuana está desgastada al límite. La afición abuchea y lanza el grito homofóbico, sin embargo, al dueño no le importa... Santos y Atlas navegan de media tabla hacia abajo, dejados de la mano de Alejandro Irarragorri, quien en España comprueba que sin ayudas ni trucos será difícil ascender al Sporting de Gijón... América, el más poderoso de los cuatro grandes (junto con Chivas, Cruz Azul y Pumas), fue el único que no ganó esta semana. El Chicharito Hernández ya anotó… Viene el clásico regio y el líder Toluca visita a las Águilas.