Aquí el presidente Biden, organizaciones de defensa de derechos humanos y civiles, analistas e incluso varios conservadores tradicionales, advierten que la misma democracia está en juego en la próxima elección. La palabra fascismo ha regresado al vocabulario político –incluso algunos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial aún vivos han declarado que no fueron a luchar contra el fascismo en Europa sólo para que ahora brote aquí en casa– y no sólo en boca de liberales, sino de republicanos y conservadores tradicionales.

Si eso es cierto, tal vez lo más alarmante por ahora es que esto aún no ha provocado una respuesta masiva y feroz. Por supuesto, hay iniciativas y, protestas –por ejemplo Women’s March, que organizó marchas masivas por derechos de las mujeres en el pasado, está convocando a una semana de acción de feministas contra fascistas a finales de este mes y en varias partes del país se realizan foros para enfrentar las amenazas fascistas – pero aún no hay un movimiento de resistencia nacional mas allá de llamar por votar en contra de Trump y sus aliados. Pero una vez más está en el aire la pregunta de si pasarán o no.

A veces uno de puede imaginar lo de esas películas y novelas sobre el surgimiento del fascismo europeo, y por qué no se hizo más al inicio para frenarlo, eso de que la gente decía que Hitler y Mussolini eran unos payasos y que no se debería de exagerar ese peligro, hasta que de repente, fue demasiado tarde. Esas películas donde los nazis detenían a quien sospechaban de ser inconfiables con esa frase escalofriante: sus papeles por favor . La nueva ley antimigrante estatal de Texas, por ahora congelada por tribunales, es justo eso, y tiene el apodo de la ley Show me your papers.

Ojalá un eclipse político y social total pudiera interrumpir lo que está ocurriendo aquí día con día, y con ello reaparezca la posibilidad de otra luz (o por lo menos mejores lentes).

Cabaret: Wilkommen. https://open.spotify.com/track/4y2lE9LIfJIgdtCqRBkOGA?si=ae434096aab74379 y Cabaret. https://open.spotify.com/track/7AFy1aN1RQVgGOXzCtrK87?si=1d417d62ef2249ab.