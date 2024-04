Así, al troglodita niño rico se le hizo fácil ordenar el irracional cuan ilegal ataque y ocupación de la embajada mexicana y agredir al personal de esa representación, lo que de inmediato provocó la decisión del gobierno mexicano: Ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador , informó la canciller Alicia Bárcena, quien anunció que nuestro país recurrirá a la Corte Penal Internacional. Mención especial merece Roberto Canseco, jefe de la misión mexicana en Ecuador, quien fue brutalmente agredido por defender la soberanía nacional.

En México, todas las fuerzas políticas repudiaron el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador, aunque no faltaron los derechosos, odiadores profesionales, para celebrar el gravísimo delito cometido por el impresentable niño rico.

América Latina merece gobernantes que representen y trabajen por el bien del pueblo, y no enloquecidos hijos de la oligarquía que compren la silla presidencial para hacer negocios privados con bienes públicos.

Las rebanadas del pastel

Lorenzo Córdova recurrió a las redes sociales para intentar apagar el fuego por sus cuantiosas inconsistencias presupuestales cuando estuvo al frente del INE. Pero no es en ese espacio en donde debe aclarar los números que no cuadran, sino ante el Órgano Interno de Control del instituto electoral, que denunció el hecho (6 mil 436 millones de pesos ausentes ). Entonces, con la autoridad respectiva, no por medio de grillas baratas en espacios que no corresponden… Murió el extraordinario actor Ernesto Gómez Cruz. Un fuerte abrazo de despedida.

