Lo anterior, sumado a que no sancionan el delito de robo, sino las circunstancias en las que se realiza, lo cual no solamente atenta contra el patrimonio de las personas si no que también les produce afectaciones sicológicas e inseguridad social.

La norma es suficientemente clara para que sus destinatarios comprendan la circunstancia desplegada durante la realización de un hurto, que amerita una mayor sanción sin que permita a los operadores jurídicos una arbitrariedad en su aplicación, por lo que la circunstancia agravante examinada no vulnera el principio de taxatividad , explica Ríos Farjat.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de México se registraron un promedio de 18 asaltos al día en unidades de transporte público, siendo la entidad federativa con más robos de este tipo.

Y precisamente, Ecatepec es el municipio mexiquense donde se reportaron más asaltos en transporte público, al contabilizarse mil 054 casos; después se ubica Naucalpan, con 711; le sigue Nezahualcóyotl, con 492 y Cuautitlán Izcalli, con 481 atracos.