Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 4

La escultora Edna Pallares nunca se ha casado con un material en específico, a pesar de que se le asocia mucho con el uso de la cerámica. También ha trabajado el mármol, la resina y el terrazo (concreto blanco con grava), aunque con una visión contemporánea. De eso da cuenta Yo ya estuve aquí, pero ahora es diferente, exposición individual de Pallares, una revisión de sus últimos 20 años de trabajo, montada en el Museo Universitario del Chopo.

Por otro lado, evidencia que siempre ha dibujado, aunque no se trata de líneas académicas, sino preparatorio para una obra posterior. Lo que no puedo decir con la escultura lo hago con el grafito o la tinta .

Los trazos de Pallares se relacionan con la espacialidad o el gesto. Son maneras de entender la línea: cómo surge, como oscuridad o como luz . Sus dibujos representan un proceso muy íntimo, de encontrar en la línea algo que comienza, pero no sabes dónde va a terminar .

En cuanto a sus búsquedas plásticas, Pallares afirma que han cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, algo que siempre me ha gustado es que no todo material te puede dar las posibilidades que buscas. Por eso, nunca me casé con un material. Me gusta el que haya investigado diferentes recursos técnicos y encontrado cosas que para mí son fundamentales ,