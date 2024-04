U

na tarde (debió ser a comienzos de los 80) Carlos Monsiváis dijo en tono de justificación, de hazme el favor lo que andan diciendo: ¿Que yo tengo poder cultural? ¿Cuál? Nadie me hace caso cuando recomiendo a alguien, a nadie le dan un premio a causa mía . Yo todavía era medio menso y le creí: el poder cultural debía estar en otra parte, no en el populachero cronista del México naco y el movilizado, el que marchaba con la izquierda y por la justicia social, sin cargos visibles ni becas institucionales. Ahora que nos aproximamos al primer cuarto del siglo XXI, no sólo es conocida la huella de Monsiváis en la cultura nacional, sino también en la evolución de un poder cultural amplio y, quien dijera, íntimamente ligado al régimen actual.

El poder cultural como lo conocemos hoy, con su raíz en los literatos, se gesta a principios del siglo XX, cuando la Revolución desplaza y casi sepulta a la élite modernista, el positivismo de Gabino Barreda, Justo Sierra y los científicos del porfiriato. Más que el Ateneo de la Juventud, importa lo que devinieron José Vasconcelos, cuyo poder cultural dio para abrir las puertas al muralismo y considerar a los Clásicos el mejor material de lectura para el pueblo ahora alfabetizado; Alfonso Reyes, el gurú apacible; Martín Luis Guzman, el prosista brillante, el editor, el oportunista, el senador, auténtico pez en el agua del PRI. Diputados y senadores del PRI serán Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Andrés Henestrosa. Decían que el poeta Sabines era el único que tenía permitido quedarse dormido durante el ritual de los informes presidenciales. Desde los 40, Jaime Torres Bodet fue canciller, dos veces secretario de Educación y dirigió la Unesco. José Gorostiza y Rodolfo Usigli pertenecían al cuerpo diplomático; después lo harían Octavio Paz y Carlos Fuentes.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, los cotos de influencia tienen su centro en el Estado. Comunistas y socialistas lo combaten y a la vez desarrollan promiscuidades bajo coartadas cardenistas, de cuando el nacionalismo popular se había impuesto como doctrina artística, aunque Vicente Lombardo Toledano saliera mal de su polémica con los Contemporáneos por cortesía de Jorge Cuesta. La derecha católica desconfiaba de los escritores, las ideas, el laicismo, los muralistas que comen niños y cualquier cosa con tufo a cultura.