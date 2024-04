Ángel Vargas

Lunes 8 de abril de 2024

Un episodio poco difundido de la historia de México, la fatídica expedición que en 1524 encabezó el conquistador español Hernán Cortés a Las Hibueras, en la selva del actual Honduras, es el tema de El vencedor vencido, la más reciente ópera de Federico Ibarra Groth, cuyo estreno mundial será el 18 abril, a las 20 horas, en el Palacio de Bellas Artes, a cargo de la Compañía Nacional de Ópera.

Es el noveno título operístico escrito por el insigne compositor mexicano, uno de los más prolíficos dentro de este apasionante género.

La Conquista de México es un tema que rondaba en su cabeza desde 1992, cuando se conmemoraron 500 años del llamado Encuentro de Dos Mundos. La demora para concretar el proyecto se debió a que no encontraba al libretista apropiado, hasta que conoció al escritor Enrique Serna, quien se entusiasmó de inmediato con la idea.

No sé con cuántos dramaturgos me entrevisté. Todos decían que era muy interesante, pero parece que el tema les causaba escozor y me daban largas. Hablé con Serna y por fin se dio, y así comencé a trabajar. ¡Me entregó el libreto en tres meses! Eso fue hace más o menos tres años. A finales de 2023 terminé la obra y a ver qué ocurre ahora con ella , señala Federico Ibarra (Ciudad de México, 1946).

En entrevista con La Jornada, el también pianista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere que optó por ese pasaje poco conocido de la historia nacional porque existen otros títulos que tratan, con poca o mala fortuna , la parte más difundida de la Conquista de México, realizados sobre todo por músicos europeos.

Aclara que la suya dista de ser una ópera épica o romántica, y no cabe la redención para nadie, ya que los personajes terminan trágicamente, todos son vencidos , señala en referencia a los tres protagonistas de la trama: Hernán Cortés; Cuauhtémoc, el último emperador mexica, y La Malinche, la intérprete y pareja del conquistador español.

En la obra, conformada por tres actos y una duración de poco más de dos horas, el autor aborda con una visión muy humana los hechos históricos sucedidos tras la caída de la gran Tenochtitlan, a partir de la sique, los procesos humanos y los dramas que atraviesan aquella tríada de personajes históricos.

Es una ópera que mueve a la reflexión, tanto de los personajes como de las situaciones en las que se encontraban; incluso, es un poco intimista y más abocada a ver a cada uno de los personajes que las situaciones o describir otro tipo de aspectos , apunta.