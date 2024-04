Juan Carlos G. Partida

Periódico La Jornada

Lunes 8 de abril de 2024, p. 5

Mazatlán, Sin., ¿En qué se parecen el estruendoso sonido de tambora sinaloense tocando La Chona y los suaves efluvios musicales de Pink Floyd dando sonido a The Dark Side of the Moon?

En que ambos géneros convivieron en Mazatlán sin problema alguno este fin de semana para festejar el eclipse total Sol que este lunes se observará en el puerto a media mañana, en un cóctel de ciencia y fiesta sin antecedentes en una ciudad de suyo alegre, que espera al menos a 750 mil visitantes desbordando el malecón de 21 kilómetros que será cerrado al tráfico vehicular para tornarse en el observatorio astronómico más grande del mundo.

Las notas del legendario grupo británico sonaron en la plazuela Machado, a las afueras de uno de los varios bares al aire libre también rebosantes de turistas y comensales, en lo que pareció preámbulo solemne al que aquí llaman el día cero.

Poco duró Pink Floyd en su viaje entre la Tierra y la Luna porque este domingo, pasadas las 8 de la noche y luego de casi cinco horas de una conferencia científica en el teatro Angela Peralta, los observadores llegados de todo el mundo salieron a la Machado con ganas de festejar y tomar algunas de las cervezas que puso a libre disposición el ayuntamiento mazatleco para iniciar la callejoneada.

Pura fiesta con la tambora y la tuba abriendo paso por las calles del centro histórico, con grupos de arlequines bailadores, fuegos artificiales tronando, las reinas de los juegos florales y del carnaval tirando besos con languidez y miles de personas apretujadas para seguirlos, bailar también, levantar las cervezas y convertir la zona en un festejo que se prolongó hasta que el cuerpo aguante.