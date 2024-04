–No sé quién es, no tengo idea, le soy honesta. Pero sí le digo una cosa: yo todo con Morena y que siga AMLO, bueno, que vaya Claudia, pero la respetable señora Xóchitl no, por favor.

–Pues no sé si es el diputado, pero creo que ha mejorado la colonia, las calles están mejor, en la avenida no he visto a tanto vago que se juntaba allí en la calle Cafetal. Siento que es más segura la colonia.

–Hay uno de Morena que anda con Claudia Sheinbaum, se dio a conocer por aquí, lo llegamos a ver, lo he visto varias veces por aquí. Le voy a decir una cosa, seguramente ya sabe: la señora ésta, Elizabeth Mateos, ya la aceptaron otra vez en Morena y quiere regresar aquí a la delegación, ojalá no la vuelvan a poner, ya que cambien ¿no?

–No, no han hecho nada, nada más prometen. Aquí habían dicho que iban a quitar a los indigentes, que iba a haber seguridad y pues ni hay policías.

–¿Diputado? Pues no sé quién será, no sé quién está, nada más sé de Clara Brugada y el señor Omar Harfuch, pues nomás a ellos los conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–La verdad es que no, seguramente en las noticias sí ha salido, pero no le pongo mucha atención. El que ve las noticias es mi esposo y yo luego estoy haciendo la comida o con mi niño, mi bebé, y no...

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Como no lo ubico muy bien no sé. De Claudia Sheinbaum sí conozco, pero de los demás, que seguramente también se esfuerzan y hacen trabajo por atrás de ellos, no los ubico muy bien, pero algo han hecho.

Josef Aguilar Ríos, 20 años, empleado en un restaurante-bar, de la Gabriel Ramos Millán:

–¿Conoce a su diputado?

–La verdad, no.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, a los actuales no; los anteriores, sí.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Pues yo he notado que hay más limpieza en las calles. La neta, antes sí estaba muy sucio y sí se ha notado un gran cambio, también en la seguridad de las calles. Yo crecí aquí y antes, la verdad, estaba más culero, estaba más pesado y asaltaban incluso de día. Ahora, últimamente he de reconocer que es mucho más tranquilo caminar por aquí.

Luis Gómez, 68 años, pensionado, colonia Agrícola Oriental:

–¿Conoce a su diputado?

–No, no lo conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, tampoco.

¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, por lo mismo que no lo conozco, no sé qué ha hecho.