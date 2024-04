Ex funcionarios han dicho que no se hizo nada por el SNR en ese sexenio y se ha querido criticar que el actual haya aportado 1.5 billones de pesos a Pemex. Dichos funcionarios nunca mencionan que, aproximadamente, 50 por ciento de esos recursos; es decir, 750 mil millones de pesos, fueron destinados al pago de la deuda que, esos mismos que critican, dejaron. Con el otro 50 por ciento se construyó la refinería Olmeca y se compró Deer Park, con lo que se adicionaron 598 mil barriles diarios de capacidad de procesamiento de crudo al país. También se invirtió en la modernización y rehabilitación de las refinerías, con lo cual, a febrero de este año se han alcanzado niveles de producción de 958 mbd (+82 por ciento vs 2018) en el SNR (el cual no incluye Deer Park), alcanzando una utilización de 59.7 por ciento. La producción de gasolinas y diésel aumentaron 84 por ciento y la eficiencia operativa de Pemex-Tri aumentó 30 por ciento, cada vez más cerca de los mínimos de operación en rentabilidad anteriormente explicados.

¿Se imaginan qué sería de Pemex si durante el peñanietismo los funcionarios y servidores públicos en lugar de buscar destruirla hubieran tomado decisiones para realmente fortalecerla? ¿Dónde quedaron los 1.4 billones de pesos de la deuda adicional y cómo es que con tanto dinero no hicieron una sola obra? Esas, si bien son preguntas importantes, la mayor es: ¿qué hacen ahora los responsables de esa destrucción? No vaya a ser que prometan tener la fórmula mágica para, ahora sí, fortalecer a las empresas estatales.

* Maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo. Especialista en temas energéticos

