Sábado 6 de abril de 2024, p. 11

A pesar de que en México, como casi la totalidad de los países del continente, a excepción de Brasil y Venezuela, el sarampión está eliminado –no hay contagios nativos– se siguen presentando casos importados, como ocurre actualmente.

A la fecha se tienen detectados en el país el caso de un menor de cuatro años ocho meses, proveniente de Europa oriental, que no estaba inmunizado; un bebé de seis meses procedente de Inglaterra, que por su edad no ha recibido la vacuna, y de un varón mexicano de 42 años, no vacunado, que viajaron en el mismo avión que el primer caso.

Además, se confirmó el contagio de una venezolana de 39 años, aparentemente no vacunada, que permaneció en la misma área de aislamiento que el menor del caso importado, durante su evaluación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a una revisión de su documentación de ingreso al país, informó José Luis Díaz Ortega, director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia).

Son cuatro casos, indicó, todos vinculados a uno importado, y recordó que desde el 1º de abril al 31 de mayo se realiza la campaña de recuperación de cobertura de vacunación, con énfasis en poliomielitis, sarampión, rubeola y parotiditis.