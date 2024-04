Cuento esto porque algunos catedráticos con acceso a los medios todavía no advierten que su propio discurso en defensa de la democracia tiene como origen la censura neoliberal al pensamiento crítico. Al fracasar en pensar al poder como algo mucho más complejo que el Presidente de la República, trágicamente sólo ven autoritarismo , cuando lo que está ante sus ojos es un proceso de politización de los pobres, del pueblo, que han encontrado en ella una identidad colectiva, un nuevo arraigo republicano y una creatividad que no es monopolio de la élite, ni es tan sólo de las bellas artes, sino con frecuencia una conciencia de que se les ha negado la posibilidad de tener una conciencia.

Quienes les niegan el carácter de actores políticos a los pobres, a los trabajadores, son los mismos que sólo pueden ver a un dirigente que los hace hablar como él o los compra con derechos sociales. Ni siquiera estos catedráticos son conscientes de su clasismo que logra borrar del lenguaje a toda una condición social y la reducen, caricaturizándola, a un vacío. El pueblo para los neoliberales, si algo, es una fantasía donde las personas se conforman con lo que les atribuyen, y se autodefinen de la forma en que el poder les indica. El pueblo no tiene forma de pensarse a sí mismo y, por tanto, no existe como sujeto político. Para los neoliberales sólo existe como cartografía: es el lugar de donde hay que escapar. Es también el lugar a donde la clase media no debe caer. Es el lugar donde está lo inamovible, los que no pueden pensarse a sí mismos, ni actuar por convicción, sólo engañados. Por eso no puede existir la transformación social ni su proyecto cultural. Es algo que no es propio de ese Purgatorio de donde deben escapar los trabajadores para hacerse ciudadanos: del pueblo oscuro al cielo libre de la sociedad civil . Todo el discurso político que no venga de la élite les parece, lamentablemente, degradación . Allá ellos.