Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 9

Sólo la transparencia puede evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados, y exhibir la ausencia de tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo del máximo tribunal del país, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En un acto inédito en la Corte, Lenia Batres presentó su ejercicio de rendición de cuentas correspondiente al primer cuatrimestre de labores 2024 y, sostuvo que es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que la Corte se democratice..

La ministra habló ante diputados, senadores, representantes de organizaciones sociales, así como integrantes del PJF, como la consejera Celia Maya García, a quien expresó su solidaridad por el trabajo que desarrolla en la Judicatura Federal; esto, luego de que en días pasados, por votación de cuatro contra tres, se impidió que se aprobara una reforma que quita a la Comisión de Adscripciones la facultad de designar libremente los juzgados y tribunales que deben ocupar jueces y magistrados.