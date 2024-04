Sobreviven polvos de aquellos lodos, aunque algunas tareas se han vuelto mixtas e incluso han estado a punto de caer en las garras de una iniciativa privada con frecuencia más bien privada de iniciativa: electricidad, carreteras, Pemex, etc. Lamentablemente, el descalabro que resultó de la privatización de Aeroméxico derivó en un servicio cada vez peor y, por otro lado, mucho más voraz.

No acabaría nunca la relación de abusos y atropellos por cualquier motivo justificado o no. Cabe decir que los empleados de mostrador le echan los kilos y con frecuencia son los primeros en reconocer lo arbitrario, abusador y verdaderamente pillastre de la aerolínea. Lo mismo puede decirse del personal del vuelo... No, los verdaderos bandidos son los de arriba, quienes por cierto nunca dan la cara. En el caso de Aeroméxico, prácticamente todos son angloparlantes.

Es curioso que entre tantos críticos que padece el gobierno del presidente López Obrador no se oiga una sola palabra de esta empresa que debería ser pública y ofrecer un buen servicio en vez de ser un instrumento más para medrar impunemente a costillas de quienes tienen necesidad de viajar.

De ahí los apodos de aerolatas o aerorratas con que se refieren a ella las víctimas de las arbitrariedades y latrocinios de esta compañía. Ojalá que el resurgimiento de Mexicana de Aviación y, en un tiempo no lejano, la nacionalización de Aeroméxico den lugar a una verdadera mejoría, pero lo que es de los actuales mánagers es difícil esperar otras cosas que no sea empeorar.

Hay que volver a lo mismo: los servicios públicos no deben ser negocios y menos aún privados. El tema de la aviación es una de tantas muestras.