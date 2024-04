Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 5

Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ha recibido de los jueces y el Poder Judicial un trato distinto al de la mayoría de los presos , señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador

Luego de que un tribunal colegiado concedió al ex funcionario –preso desde 2020– el beneficio de la prisión domiciliaria, en el proceso penal iniciado en su contra por delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el mandatario dijo en tono irónico en su conferencia de prensa matutina que ahí sí hubo justicia rápida y expedita .

–¿Es influyentismo? –se preguntó al mandatario en Palacio Nacional.

–Sí, sí, en el Poder Judicial –respondió.

Dejaron en libertad domiciliaria al ex procurador Murillo Karam. Ahí sí es rápido y expedito, pero cuántos hay, miles, sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, influencias ni entrada en el Poder Judicial es el pueblo raso, nada más los de arriba; buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones .

Precisó que su crítica “no quiere decir que no tenga derecho a la defensa, nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos.