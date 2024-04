Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 4

Políticos de todos los partidos reprobaron de inmediato la irrupción por la fuerza en la embajada mexicana en Quito de la policía ecuatoriana, la cual lesionó al personal diplomático mexicano y aprehendió al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas. Los tres candidatos presidenciales manifestaron que lo sucedido es una inaceptable violación a la soberanía de México.

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia (Morena, PT y Pvem), calificó el acto de flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible . Expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de nuestra soberanía .

La candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, indicó que se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables , mientras Jorge Álvarez Máynez, aspirante de MC, expuso que lo realizado por Ecuador es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar .