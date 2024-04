De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 3

Elementos de la policía de Ecuador irrumpieron anoche con violencia en la sede diplomática de México en Quito y se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2018) a la Unidad de Flagrancia en Quito, en un hecho violatorio de la Convención de Viena y las leyes internacionales que garantizan la inmunidad consular y de las misiones diplomáticas.

Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Misión en Ecuador, denunció ante periodistas que fue golpeado contra el suelo cuando trataba de impedir que los policías entraran a la embajada.

Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. ¡Esto no es posible, es una locura! , lamentó, visiblemente afectado por lo que acababa de ocurrir.

Sobre el paradero de Glas, dijo: ¡estoy muy preocupado, porque pueden matarlo!, no hay ningun fundamento para hacer esto . El diplomático confirmó que no hubo un aviso previo. Esto está totalmente fuera de toda norma y lo hacen porque es una persona perseguida, como podemos constatar hoy agregó.

Señaló que hasta ese momento no había podido siquiera dar aviso a las autoridades mexicanas. No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país .